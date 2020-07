Speranza: “Seconda ondata di coronavirus possibile, non possiamo avere certezze" (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina è intervenuto a “24 Mattino” su Radio24 e ha parlato della possibile seconda ondata di coronavirus in Italia, sottolineando che non possono esserci certezze, ma che bisogna farsi trovare pronti per affrontarla senza subire troppi danni. Speranza ha spiegato:“Questi mesi difficili, in cui i cittadini hanno imparato a combattere il coronavirus, ci hanno insegnato a tante cose. E tra queste quella di essere molto determinati. possiamo provare a contenere la seconda ondata se sapremo essere veloci e determinati nell'isolare i casi, individuare i focolai e contenerli immediatamente”Poi il ministro ha sottolineato:“È evidente che non ... Leggi su blogo

