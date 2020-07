Sogni sovranisti (Di giovedì 23 luglio 2020) E l’Europa ci ha fatto un favore, e la Merkel ci ha fatto un favore, e l’Italia ha vinto, ma fateci il piacere, su. Ci guadagnano più loro, ha ragione Salvini. E non si chiama favore, quando c’è un tornaconto. Certo, dipende poi da uno com’è fatto. Se ha orgoglio di sé, oppure non ne ha. Ricordo anc Leggi su ilfoglio

E l’Europa ci ha fatto un favore, e la Merkel ci ha fatto un favore, e l’Italia ha vinto, ma fateci il piacere, su. Ci guadagnano più loro, ha ragione Salvini. E non si chiama favore, quando c’è un ...

I sovranisti italiani sparano sui no dell'Olanda. "Vuole sindacare chi ruba coi paradisi fiscali"

La posizione dei partiti sovranisti italiani è univoca riguardo al negoziato sul Recovery Fund. In attesa che si decida, Giorgia Meloni non usa mezzi termini: «Fratelli d'Italia antepone sempre l'inte ...

