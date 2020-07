Skull & Bones arriverà nel corso dell'anno fiscale 2021: Ubisoft conferma che lo sviluppo sta procedendo (Di giovedì 23 luglio 2020) Ubisoft ha svelato i suoi ultimi risultati finanziari durante una conference call e, in questa occasione, il CEO Yves Guillemot e il direttore finanziario Frédérick Duguet hanno parlato di Skull & Bones.Guillemot ha affermato che lo sviluppo del gioco sta procedendo a gonfie vele, mentre Duguet ha detto che il titolo è ancora previsto per l'anno fiscale 2021 e compreso in una lista di 3-4 giochi principali. Questo significa che Skull & Bones dovrebbe arrivare tra aprile 2021 e marzo 2022.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Console_Tribe : Skull & Bones: lo sviluppo procede bene, svelato il periodo di lancio - - SerialGamerITA : Skull & Bones: confermato il periodo di lancio, lo sviluppo procede bene - GamingTalker : Skull & Bones, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters, lo sviluppo procede bene secondo Ubisoft… - oOShinobi777Oo : Ubisoft ha dichiarato che lo sviluppo di Skull & Bones procede spedito, il lancio è fissato tra Aprile 2021 e Marzo… - tech_gamingit : Ubisoft ha dichiarato che lo sviluppo di Skull & Bones procede spedito, il lancio è fissato tra Aprile 2021 e Marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Skull & Skull & Bones arriverà nel corso dell'anno fiscale 2021: Ubisoft conferma che lo sviluppo sta procedendo Eurogamer.it Skull & Bones ha una finestra di lancio: lo sviluppo procede spedito, rassicura Ubisoft

In occasione dell'ultima riunione con gli azionisti e gli investitori di Ubisoft, il CEO Yves Guillemot riferisce che lo sviluppo di Skull & Bones procede a gonfie vele, tanto da offrire delle importa ...

Godzilla vs. Kong: trapelata la nuova sinossi

Godzilla vs Kong metterà l’uno contro l’altro due dei mostri più famosi di Hollywood e, grazie a siti come Kaiju News Outlet, possiamo leggere la nuova sinossi del film (proveniente con molta probabil ...

In occasione dell'ultima riunione con gli azionisti e gli investitori di Ubisoft, il CEO Yves Guillemot riferisce che lo sviluppo di Skull & Bones procede a gonfie vele, tanto da offrire delle importa ...Godzilla vs Kong metterà l’uno contro l’altro due dei mostri più famosi di Hollywood e, grazie a siti come Kaiju News Outlet, possiamo leggere la nuova sinossi del film (proveniente con molta probabil ...