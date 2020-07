Servono opere, non solo il “green” (Di giovedì 23 luglio 2020) Bene, bravo, presidente Conte, ma auguriamoci che non faccia il bis. Si può discutere sui tempi con cui arriveranno i fondi dall'Europa, sulla loro entità precisa, sui poteri di controllo che Commissione e Consiglio europeo si sono riservati, sul fatto che una loro parte provenga dal contributo netto che paghiamo al bilancio europeo, ma non si può mettere in dubbio la grande novità introdotta: un passo importante sulla mutualizzazione del debito continentale. E sulla circostanza che l'Italia ne trarrà i maggiori benefici. Sia in termini di aiuti a fondo perduto, sia sullo scarto tra interessi che pagherà sui nuovi debiti rispetto a quello che avrebbe corrisposto andando sul mercato. Ma il bis, dicevamo, no. E il bis rischia di essere catastrofico. Non esageriamo. Riguarda come spenderemo nei prossimi due anni questi duecento miliardi. Fino ad ... Leggi su nicolaporro

Terracina – Tra i temi su cui si sta concentrando il programma elettorale di Europa verde Terracina c’è in prima linea, quello della mobilità e delle infrastrutture. “Sono anni che si parla di dotare ...

Alcune indiscrezioni forniscono uno scenario raccapricciante. Pare che la FIA sia stata indotta ad indagare sulla Ferrari da una vicenda di spionaggio L’ipotesi è perlomeno di quelle che fanno rimaner ...

