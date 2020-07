Rinnovabile batte fossile, è la prima volta in Europa. «Non solo effetto lockdown, crescono l’eolico e il solare» (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella prima metà del 2020, il 40% dell’elettricità in Europa è stata generata da fonti rinnovabili e anti inquinamento. Rinnovabile batte fossile dunque e, per la prima volta, in Europa. Questione di lockdown verrebbe da dire, ma c’è di più. Secondo l’ultimo report di Ember, l’arresto dei combustibili fossili al 34% e la riduzione di Co2 ridotta al 23%, è stato accompagnato da una crescita esponenziale di energia Rinnovabile. Eolico, solare, idroelettrico e bioenergia le modalità di produzione più usate e che, rispetto al 2019, hanno raggiunto percentuali importanti. La nascita di nuovi impianti eolici e solari ha ... Leggi su open.online

