"Real Madrid, Zidane rimarrà anche nel 2021" (Di giovedì 23 luglio 2020) Madrid - La decisione è già stata presa. Zinedine Zidane sarà sulla panchina del Real Madrid anche per la stagione 2021. Lo riporta il quotidiano sportivo 'Marca' sul proprio sito. Il presidente e l'... Leggi su corrieredellosport

La panoramica sulla Final Eight di Champions League non può non tener conto dell’assenza del Liverpool, eliminato già agli ottavi dall’Atletico Madrid. Il Manchester City, che ha battuto il Real ...MADRID - La decisione è già stata presa. Zinedine Zidane sarà sulla panchina del Real Madrid anche per la stagione 2021. Lo riporta il quotidiano sportivo 'Marca' sul proprio sito. Il presidente e ...