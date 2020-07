PSR Campania, Coldiretti: ok a più risorse per giovani e investimenti (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Approvata all’unanimità questa mattina dalle Commissioni Agricoltura e Bilancio del Consiglio Regionale della Campania la risoluzione congiunta dei presidenti Maurizio Petracca e Francesco Picarone, che chiede alla Giunta De Luca di dragare tutte le risorse inutilizzate del PSR riprogrammandole a favore dei progetti presentati per la misura degli investimenti (4.1.1) e per il Progetto Integrato giovani (6.1.1 e 4.1.2). Le graduatorie di quest’ultimo sono di imminente pubblicazione. Una risoluzione fortemente voluta e sostenuta da Coldiretti Campania, presente in audizione nell’Aula “Giancarlo Siani” del Consiglio Regionale con il presidente Gennarino Masiello e il direttore Salvatore ... Leggi su anteprima24

Stamane i presidenti della commissione Agricoltura e della commissione Bilancio del consiglio regionale della Campania, Maurizio Petracca e Francesco Picarone, raccogliendo alcune sollecitazioni ...

Prevenzione danni: fondi per i comuni di Cilento e Alburni

Arrivano i fondi per gli enti di Cilento e Alburni. Si tratta di risorse Psr Campania. In particolare quelle assegnate per la misura 8.3.1. assegnata per “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati ...

