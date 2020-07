Pistocchi risponde a Conte: “Napoli 2018, anche le seconde classificate entrano nella storia” (Di giovedì 23 luglio 2020) Maurizio Pistocchi non ha paura di esprimere la propria opinione. L’ex giornalista Mediaset questa volta usa come pretesto le parole di Antonio Conte dopo il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina. Una scusa appunto, per tornare su un argomento caro a Pistocchi, ossia il bel gioco e le squadre che hanno fatto la storia. Fanno discutere le parole del tecnico nerazzurro dopo il pari casalingo dell’Inter contro la formazione viola: “Il secondo posto è il primo dei perdenti capisco che c’è chi si acContentata di questo, per me il secondo posto non ha significato”. Il giornalista parte proprio dalle parole sul secondo posto: “Dopo il pareggio con la Fiorentina, Antonio Conte ha detto che non ha mai visto una squadra arrivata seconda o ... Leggi su sportface

