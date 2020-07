MotoGP, incredibile Marquez: pronto a correre a Jerez nonostante la frattura (Di giovedì 23 luglio 2020) incredibile Marc Marquez. Il pilota campione del mondo della MotoGP sarebbe pronto a correre nel secondo appuntamento del mondiale dopo la frattura all'omero rimediata appena cinque giorni fa.La notizie è stata confermata dalla Honda che attraverso un messaggio social ha reso noto come lo spagnolo, dopo l'intervento chirurgico al braccio destro, si sia diretto a Jerez con l'obiettivo di mettersi in sella alla moto e gareggiare.Marquez: a Jerez ci saràcaption id="attachment 994429" align="alignnone" width="425" Screenshot Instagram Marquez/captionnonostante le tre fratture all'omero del braccio destro rimediate a causa della rovinosa caduta nel primo appuntamento del Mondiale 2020 ... Leggi su itasportpress

