Mercati, rendimento Btp decennale sotto l'1%. Oro e argento ancora su (Di giovedì 23 luglio 2020) Balsamo recovery fund sul debito italiano. Il rendimento dei Btp decennali sfonda al ribasso la soglia dell'1% scendendo fino allo 0,98%, valore che non si vedeva da prima dell'emergenza Covid. Per le casse dello Stato significa risparmi sugli interessi e possibilità di finanziarsi sui Mercati a costi estremamente contenuti. Condizioni che, tra le altre cose, ridimensionano la convenienza di strumenti come il Mes. Si assottiglia lo spread, ossia la differenza di rendimento tra un titolo decennale italiano e l'equivalente tedesco, collocandosi al di sotto dei 150 punti base. Salgono le borse ad eccezione di Milano che perde lo 0,2%. Francoforte guadagna lo 0,5%; Parigi lo 0,47%; Londra a + 0,6%. Oggi si riunisce il cda di Ubi banca che dovrà esprimersi sul rialzo ...

MILANO - Ore 9.15. Le Borse europee ripartono positive con gli occhi puntati verso gli Stati Uniti, dove da un lato si rinnovano le tensioni con Pechino, con la Casa Bianca che ha ordinato la chiusura ...

della presidente Christine Lagarde sul fatto che la Banca non avrebbe consentito una frammentazione dei mercati dell'eurozona a bloccare l'apertura della forbice dei rendimenti tra i titoli di ...

