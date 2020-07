Massimo Galli: “Per l’autunno dobbiamo essere preparati a tutto. Il virus non è più debole" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Temo che forse è stato detto troppo a favore di una certa rilassatezza sottolineando con frequenza che il virus si fosse indebolito. Poi però sono venuti fuori una serie di focolai che dimostrano che in realtà non si è indebolito per niente”. Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive del Sacco di Milano in una intervista alla Stampa mantiene alta l’allerta sul covid, anche alla luce delle ultime scoperte. “A Padova è stata isolata una sequenza del Coronavirus non legata al ceppo tedesco ma che somiglia vagamente a quella dei due coniugi cinesi curati al Centro Spallanzani di Roma. Come si spiega? Con quella che chiamerei ‘l’ipotesi della banalità’ e ... Leggi su huffingtonpost

