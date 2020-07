Julia Roberts e Denzel Washington insieme per Netflix (Di giovedì 23 luglio 2020) Julia Roberts e Denzel Washington torneranno a lavorare insieme nel nuovo film di Netflix “Leave the World Behind” diretto da Sam Esmail. Ideatore di serie tv di successo come Mr. Robot, il regista proporrà un adattamento di un romanzo in uscita di Rumaan Alam. I due divi si ritroveranno a lavorare sullo stesso set dopo quasi 30 anni da ‘Il Rapporto Pelican’. Sam Esmail è famoso, oltre che per la regia di Mr. Robot anche per quella di Comet (2013) e Mockingbird – In diretta dall’inferno(2015). La pellicola ha le carte in regola per diventare un successo, grazie alla storia e al lavoro di due attori dei calibro di Julia Roberts e Denzel Washington. Gli stessi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

