Inter, da Fitch rating BB- per il bond (Di giovedì 23 luglio 2020) Fitch ratings ha assegnato a Inter Media and Communication Spa (società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv), il rating a lungo termine di “BB-” con outlook stabile. Il rating, si spiega in un comunicato, prende in considerazione la stabilità della Serie A all’Interno dello scenario calcistico europeo e il forte … L'articolo Inter, da Fitch rating BB- per il bond è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Fitch Ratings ha assegnato a Inter Media and Communication Spa (societa' in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv), il rating ...

