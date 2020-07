Il ghiacciaio dell'Aletsch, un "gigante in movimento" (Di giovedì 23 luglio 2020) Il fotografo David Carlier ha immortalato fin dall'infanzia la più grande distesa di ghiaccio delle Alpi Leggi su media.tio.ch

Il fotografo ginevrino David Carlier è affascinato dai ghiacciai, in particolare quello dell'Aletsch. La sua mostra «Giants in Motion» (Giganti in movimento) è visitabile fino al 25 ottobre nel tunnel ...Questa incantevole regione dell’isola vi stupirà: si trova a 450 km in direzione ovest da Reykjavík e contiene Hornafjörður, una città di duemila pescatori ai piedi del Vatnajökull, il ghiacciaio più ...