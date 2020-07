Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 tra calibro 38 e re Aztechi, trame episodi del 23 e 30 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Torna l'appuntamento in prima visione con Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 nella serata di giovedì 23 luglio su Rai2. Le due serie crime andranno in onda almeno fino agli ultimi episodi delle loro rispettive stagioni che, vi ricordiamo, sono proposte molto in ritardo rispetto alla programmazione statunitense.Si parte dall'episodio 9×20 di Hawaii Five-0, intitolato Storia di una calibro 38, di cui vi riportiamo la sinossi:La squadra deve localizzare una ragazza che ha comprato una pistola da un drogato, e scoprono che l’arma, nel corso dei decenni, ha influito su tutte le loro vite. Nel cast di Hawaii Five-0 9 figurano: Alex ... Leggi su optimagazine

nat17331 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 3x9 - Ha'awe Make Loa - nat17331 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 3x8 - Wahine'inoloa - gabrielsniceass : @lontanissimo_ hawaii five 0 è poliziesca e ambientata alle hawaii, di solito non guardo queste serie tv però questa a me piace - nat17331 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 3x7 - Ohuna - carloalberto52 : @dovidovi_20 Ma ki sono..., i due cugini hawaiani della serie Hawaii Five-0??? ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Hawaii Five Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans anticipazioni episodi giovedì 23 luglio su Rai 2 Dituttounpop I Legnanesi, Patty Pravo o Il Trovatore? La tv del 23 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 28 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Nessuno mi può giudicare 2”. Alice è una donna di 35 anni ricca e superficiale. Quando il marito la lascia sul lastrico ...

Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans anticipazioni episodi giovedì 23 luglio su Rai 2

Nuova serata con il doppio appuntamento con la serialità action made in USA di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans con le puntate in prima visione per l’Italia. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo ...

Per la prima serata in tv, giovedì 28 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Nessuno mi può giudicare 2”. Alice è una donna di 35 anni ricca e superficiale. Quando il marito la lascia sul lastrico ...Nuova serata con il doppio appuntamento con la serialità action made in USA di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans con le puntate in prima visione per l’Italia. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo ...