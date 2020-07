Gazzetta-Miha cittadino di Bologna lunedì la delibera del Comune (Di giovedì 23 luglio 2020) Lunedì pomeriggio sarà il giorno decisivo per la delibera sulla cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. Già a dicembre il Consiglio Comunale si era favorevolmente espresso all'unanimità per rendere ... Leggi su tuttobolognaweb

OdeonZ__ : Miha: 'Se Gasp avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - sportli26181512 : Miha: 'Se Gasp avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...': Miha: 'Se Gasp avesse mostrato a me… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ibra celebra l’amicizia con #Miha. E Sinisa non risponde su Zlatan al #Bologna #MilanBologna - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ibra celebra l’amicizia con #Miha. E Sinisa non risponde su Zlatan al #Bologna #MilanBologna - sportli26181512 : Ibra celebra l’amicizia con Miha. E Sinisa non risponde su Zlatan al Bologna: Ibra celebra l’amicizia con Miha. E S… -