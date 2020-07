Ferrari, il caos è totale: chi torna in prima linea a 76 anni, l'ultima di Binotto (Di giovedì 23 luglio 2020) La confusione regna sovrana in Ferrari, alle prese con il disastroso inizio di stagione in Formula 1. Nelle ultime ora la scelta di Mattia Binotto, che riforma l'area tecnica del reparto corse ma non fa saltare delle teste. Di fatto, il team principal ha creato la "Performance development unit", una nuova area dedicata allo sviluppo della monoposto. E ancora, Binotto ha così cancellato la catena di comando orizzontale introdotta ai tempi di Sergio Marchionne per "valorizzare" le risorse interne. E tra le novità, aggiunge il Corriere della Sera, c'è anche Rory Byrne, anche se definirla una novità appare piuttosto azzardato. Un ritorno, piuttosto. Alla veneranda età di 76 anni, il genio aerodinamico che dominò il circus per anni ai tempi di ... Leggi su liberoquotidiano

GiuseppeFox1 : Ferrari, caos totale: l'ingresso nella squadra di Binotto con cui si 'cancella' Sergio Marchionne - dbellomin : @antorendina Ma pensi davvero che nel caos attuale Ferrari ci sia qualcuno qualcuno che voglia rischiare ? - xswagmasta : That’s it. Solo applausi ?? Paolo Ciccarone da una spiegazione semplice e concisa. Basta con le chiacchiere da bar d… - infoitsport : Chiamatela Formula Hamilton. Ferrari, il caos è ai box - brichiel : #skymotori il caos del box Ferrari è dovuto ad un team manager inetto ,ma oghi non mi voglio inkazzare perché devo pensare a Juve-Lazio !! -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari caos Ferrari, caos totale: l'ingresso nella squadra di Binotto con cui si "cancella" Sergio Marchionne Liberoquotidiano.it Ferrari, caos totale: l'ingresso nella squadra di Binotto con cui si "cancella" Sergio Marchionne

Mattia Binotto ha deciso di cambiare in Ferrari, dopo le delusioni dei primi due Gp del Mondiale.. Ha deciso che la struttura a sviluppo orizzontale introdotta da Sergio Marchionne, debba essere cambi ...

Il comitato delle imprese: "Noi, umiliati dalla ministra De Micheli"

Secondo quanto riferito da chi ha preso parte all’incontro, «la ministra ha detto che tutto quello che abbiamo vissuto, il caos di questo ... san Benigno fino a De Ferrari.

Mattia Binotto ha deciso di cambiare in Ferrari, dopo le delusioni dei primi due Gp del Mondiale.. Ha deciso che la struttura a sviluppo orizzontale introdotta da Sergio Marchionne, debba essere cambi ...Secondo quanto riferito da chi ha preso parte all’incontro, «la ministra ha detto che tutto quello che abbiamo vissuto, il caos di questo ... san Benigno fino a De Ferrari.