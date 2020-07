Demi Lovato si sposa: chi è il compagno Max Ehrich (Di giovedì 23 luglio 2020) Demi Lovato si sposa: la cantante ha pubblicato su Instagram una foto, corredata di didascalia romanticissima, che la ritrae il giorno della proposta tra le braccia del fidanzato. Lui è Max Ehrich, ballerino e attore che frequenta la popstar da pochi mesi. Nato a Marlboro il 24 giugno 1991, Ehrich ha esordito nel cinema quando era appena adolescente. La sua prima volta sul grande schermo risale infatti al 2004 grazie al film One Easy Job. Quando si parla della sua carriera, è necessario citare pure la presenza nel cast di High School Musical 3: Senior Year. Il futuro marito di Demi Lovato è comparso anche in una delle più celebri serie tv internazionali: Ehrich, infatti, è stato guest star in Ugly Betty. Nel ... Leggi su dilei

