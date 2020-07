Coronavirus e fertilità: perché non ci sarà il boom di nascite (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus e fertilità: gli esperti spiegano perché non ci sarà un boom di nascite. Il Covid, infatti, potrebbe pregiudicare la fertilità delle coppie. Uno studio dell’università di Firenze condotto assieme alla Bocconi di Milano spiega perché, tra qualche mese, non ci sarà un annunciato boom delle nascite. Durante la quarantena in molti avevano parlato di un possibile aumento sostanziale di neonati tra qualche mese, dato il molto tempo passato in casa da tante coppie nel nostro Paese. Invece questa potrebbe rivelarsi solo una falsa leggenda: niente baby boom, e lo studio condotto a braccetto dagli esperti di Firenze e Milano spiega il perché di tutto ciò. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

