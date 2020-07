Conte: "Secondo posto? Vuol dire essere il primo dei perdenti" (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo otto partite di fila a segno, l'attacco dell' Inter resta a secco contro la Fiorentina , neutralizzato dalle parate di uno strepitoso Terracciano e da due pali colpiti, da Lukaku e Sanchez,. E ... Leggi su corrieredellosport

euronewsit : #RecoveryFund, secondo @emmabonino, che sta all'opposizione, il bicchiere è mezzo pieno: 'Oggi è un'Europa franco-t… - FratellidItalia : 'Non capiamo questo trionfalismo, Conte è tornato con più debiti e meno soldi. I soldi arriveranno nel 2021, forse… - SkyTG24 : Conte il miglior premier degli ultimi 25 anni con il 30% secondo i sondaggi Demos - drssranknfurter : RT @catlatorre: Secondo i dati Istat, siamo agli ultimi posti in Europa per livelli d'istruzione. E le donne, pur più istruite degli uomini… - CaveloX3 : #Conte: Il secondo posto conta poco, sei il primo dei perdenti; Pensa un po’ che probabilmente arriverai secondo an… -