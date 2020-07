Como, l’ad Gandler: “Balotelli? C’è stato un contatto tra le parti” (Di giovedì 23 luglio 2020) La possibilità di vedere Mario Balotelli al Como si fa più concreta. Quella che sembrava solamente una delle tante voci di mercato, trova ora delle conferme che arrivano direttamente dall’amministratore delegato dei lariani, Michael Gandler. “C’è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più non posso dire” ha dichiarato l’amministratore delegato in un’intervista rilasciata a La Provincia di Como. Leggi su sportface

emergenzavvf : Si è trasformato in intervento l'addestramento di #oggi dei #vigilidelfuoco con le moto d'acqua sul lago di #Como.… - sportface2016 : #Como, l'ad #Gandler sul possibile arrivo di Mario #Balotelli #SerieC #calcio - salvione : Como, sogno Balotelli. L'ad: 'Abbiamo parlato con gli agenti'

