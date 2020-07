Como, l’ad conferma Balotelli: «Abbiamo avuto dei contatti» (Di giovedì 23 luglio 2020) Michael Gandler, ad del Como, ha confermato l’interesse per Mario Balotelli Michael Gandler, amministratore delegato del Como, in una intervista a La Provincia di Como ha confermato l’interesse del club per Mario Balotelli. contatti – «C’è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più non posso dire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

