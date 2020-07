Como-Balotelli, arrivano conferme: “abbiamo parlato con gli agenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Sembrava solo una suggestione di calciomercato, ma tra Mario Balotelli e il Como è iniziata una vera e propria trattativa di calciomercato. L’attaccante è reduce da una stagione deludente con la maglia del Brescia, il futuro potrebbe essere ancora in Italia, addirittura in Serie C. La conferma è arrivata dall’amministratore delegato dei lariani, Michael Gandler, che ha parlato in un’intervista concessa a “La Provincia di Como”. “C’è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più non posso dire”. Queste le parole del dirigente del club. L’ostacolo dell’ingaggio può essere anche superato, ma il problema è rappresentato dalla volontà ... Leggi su calcioweb.eu

