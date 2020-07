Caso Regeni: Fico, ‘serve cambio di passo e strategia’ (2) (Di giovedì 23 luglio 2020) (Adnkronos) – “Credo che ci voglia un cambio di passo, di strategia -ha rimarcato Fico- Se vediamo che non abbiamo risultati in avanti dobbiamo per forza cambiare la strategia”. Dopo l’ultimo incontro tra Procure “ho usato parole forti, perchè penso che quello schiaffo lo abbiamo ricevuto, non solo non c’è stato nessuno avanzamento, ma secondo me si è andati anche a peggiorare. Come Paese dobbiamo avere una reazione immediata, forte, e un cambio di strategia per arrivare alla verità su Giulio Regeni. E’ una situazione intollerabile, a settembre ci sarà un nuovo incontro tra Procure e speriamo in un avanzamento”. L'articolo Caso Regeni: Fico, ‘serve ... Leggi su meteoweb.eu

