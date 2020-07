Carabinieri arrestati a Piacenza, le intercettazioni: «Siamo troppo in alto, a noi non arrivano» (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA «Ti devo raccontà quello che ho combinato, ho fatto un'associazione a delinquere ragazzi! Che se va bene... ti butto dentro, al livello di guadagno». Sono 75mila le... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, 2 milioni di dati analizzati e 75mila intercettazioni. La frase: “Siamo irraggiun… - infoitinterno : Carabinieri arrestati a Piacenza, intercettazioni choc: siamo troppo in alto, a noi non arrivano - whoisnoocenz17 : RT @perchetendenza: 'Gomorra': Perché alcune intercettazioni hanno mostrato come i #Carabinieri arrestati oggi a #Piacenza paragonavano i r… -