Bike Sharing: l’iniziativa di Google Maps per i ciclisti (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuove funzioni su Google Maps in arrivo per il Bike Sharing. L’idea dedicata ai ciclisti. Questa è l’ultima novità in uscita dall’azienda di Mountain View, che ha deciso di sviluppare delle opzioni pensate appositamente per gli amanti dello sport all’aria aperta, in particolare, proprio per i ciclisti. Le novità sono state annunciate nelle scorse ore e per il momento, saranno destinate a sole 10 città sparse per il mondo: Chicago, New York City, San Francisco Bay Area, Washington, Londra, Città del Messico, Montreal, Rio De Janeiro, San Paolo, Taipei e New Taipei City. Anche questa volta l’Italia dovrà dunque attendere, anche se molto probabilmente, si tratterà di un’attesa ben ripagata. ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Bike Sharing: l’iniziativa di Google Maps per i ciclisti - mazzettam : RT @Nutizieri: Car e bike sharing, è guerra ai vandali. L'assessore: 'Vanno stroncati, i cittadini ci aiutino con le segnalazioni' https://… - Nutizieri : Car e bike sharing, è guerra ai vandali. L'assessore: 'Vanno stroncati, i cittadini ci aiutino con le segnalazioni'… - GiorgioPStream : Car e bike sharing, è guerra ai vandali. L'assessore: 'Vanno stroncati, i cittadini ci aiutino con le segnalazioni' - Nutizieri : Car e bike sharing, è guerra ai vandali. L'assessore: 'Vanno stroncati, i cittadini ci aiutino con le segnalazioni'… -

Ultime Notizie dalla rete : Bike Sharing Car e bike sharing, è guerra ai vandali. L'assessore: "Vanno stroncati, i cittadini ci aiutino con le segnalazioni" BolognaToday Assicurazione bici, e-bike e monopattini anche per un solo giorno

Dopo il lockdown la mobilità, specie nelle grandi città, sta cambiando a favore di mezzi più sostenibili, magari in sharing, come bici, e-bike e monopattini elettrici, anche grazie agli incentivi del ...

La pendemia non ferma la cooperativa Go! Bike tour che porta i turisti sulla bici

Le due ruote non erano la loro passione, ma, appena messa alle spalle l’università, sono diventate qualcosa più di un lavoro. E a quattro anni di distanza dalla creazione di Go! Bike Tour grazie al pr ...

Dopo il lockdown la mobilità, specie nelle grandi città, sta cambiando a favore di mezzi più sostenibili, magari in sharing, come bici, e-bike e monopattini elettrici, anche grazie agli incentivi del ...Le due ruote non erano la loro passione, ma, appena messa alle spalle l’università, sono diventate qualcosa più di un lavoro. E a quattro anni di distanza dalla creazione di Go! Bike Tour grazie al pr ...