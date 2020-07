Alessandra Mastronardi fa gli auguri a Lino Guanciale e i fan si scatenano (Di giovedì 23 luglio 2020) Alessandra Mastronardi: “Somigli alla sposa!”, i fan non smettono di sognare Alessandra Mastronardi si è unita al gruppo di follower che hanno fatto gli auguri a Lino Guanciale per le nozze celebrate in totale segreto. Sono stati in tanti i colleghi che hanno dedicato a lui e alla moglie Antonella Liuzzi auguri dolcissimi, congratulazioni. Ma i più belli in assoluto per il popolo social sono stati quelli di Alessandra. I suoi erano attesi nella totale curiosità. La ragazza, storica collega di Lino, è sempre stata vista di buon occhio dai fan di coppia che in realtà hanno sperato sin dal primo giorno tra i due nascesse qualcosa. Da sempre sui social sia dell’uno che ... Leggi su kontrokultura

amartiidaqui : SCUSA MA CONOSCIAMO LE STESSE PERSONE? DANIEL SHARMAN, EMILIA CLARKE, SAM CLAFLIN, BRADLEY JAMES E ALESSANDRA MASTR… - selinrauhl : RT @alemastronardif: Ciao amici, oggi le riprese de #LAllieva3 si stanno svolgendo presso il Golf Club Parco di Roma, nella Capitale: ecco… - infoitcultura : Alessandra Mastronardi, gli auguri a Lino Guanciale scatenano i fan: “Somigli alla sposa!” - Silvia162968550 : RT @linoguan_italia: Momento pausa e momento selfie per Lino e Alessandra Mastronardi insieme all’attore Luca Ferrante che ci ha regalato q… - funzioniamo : RT @alemastronardif: Ciao amici, oggi le riprese de #LAllieva3 si stanno svolgendo presso il Golf Club Parco di Roma, nella Capitale: ecco… -