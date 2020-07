Violento terremoto in Alaska: scossa di magnitudo 7.8, diramata allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) terremoto in Alaska: scossa di magnitudo 7.8, allerta tsunami Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, mercoledì 22 luglio 2020, al largo delle coste dell’Alaska: il sisma, di magnitudo 7.8, ha fatto subito scattare l’allerta tsunami. A rendere nota l’entità del sisma, che al momento non ha provocato danni a persone o cose, è stato l’Usgs, il servizio geologico americano. La scossa, registrata quando in Alaska erano le 6,12 del 22 luglio, è stato individuato a una profondità di 20 chilometri, mentre l’epicentro è stato individuato a circa 99 chilometri a sudest ... Leggi su tpi

