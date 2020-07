Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 22 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA E ORA RISOLTI, PERMANGONO CODE ORA ANCHE PER UN’AUTO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA, CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E ARDEATINMA SUL TRATTO URBANO ANCHE PER UN INCIDENTE CODE DA TOR CERVARA A PORTONACCIO, VERSO LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E IL BIVIO PER SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA ETOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, SULLA MONTI LEPINI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA GIULIANO DI ... Leggi su romadailynews

