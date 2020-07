U&D, Gemma Galgani e l’addio a Sirius: l’ex fidanzato Giorgio Manetti dice la sua (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una delle storie più appassionanti dell’ultima edizione di Uomini & Donne è stata senza dubbio quella che ha visto protagonisti Gemma Galgani e il giovane Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli. Una storia giunta però al capolinea, sulla quale adesso si pronuncia un’ex di Gemma: Giorgio Manetti. Ma andiamo per ordine: la dama torinese e il giovane corteggiatore sembravano essere legatissimi, nonostante la grande differenza d’età. Anzi proprio questa differenza, almeno all’inizio, aveva intrigato tanto Gemma quanto Nicola. E aveva fatto pensare alla Galgani che questa fosse la volta buona. Dopo alcune romantiche esterne (che, tra le altre cose, avevano lo scopo di provare che l’interesse ... Leggi su dilei

Marcozanni86 : Una questione sulla quale #M5S dovrà fare l'ennesima inversione a U è proprio quella delle tariffe: per garantire r… - Marcozanni86 : Come ho già sottolineato ieri su #Autostrade: per garantire investimenti e rendimento minimo a nuovi azionisti,… - SCBastia : I primi passi di u purtieru, Thomas Vincensini, è u mezu di terrenu, @TomDucrocq, à l'intrenamentu oghje ! ?? ?? - frankponch72 : @mittdolcino @sidelait Questa mi giunge nuova, tant'è che la rete e piena di riscontri opposti..... Un po' come la… - bot_vcv : a_a_i_a_u_e_a_eC1 -

Ultime Notizie dalla rete : U&D Gemma U-Mask, le mascherine italiane che conquistano la Formula 1 Millionaire il mensile di business più letto "Ünder dalla Roma al Napoli": il presidente del Basaksehir sicuro

Cengiz Under potrebbe vestire nella prossima stagione la maglia del Napoli. A rivelarlo alla stampa turca è Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir che nell'estate 2017 ha venduto il 23enne attacca ...

U&D, ex tronista: ‘Ho preso tre taglie e ora peso 92 Kg’. Ecco le foto e come è cambiato

Ingrassato e felice. Si presenta così Marco Cartasegna su Instagram dopo aver spento 30 candeline. L’ex tronista di Uomini e Donne rivela di avere oggi qualche chilo in più rispetto a quando partecipò ...

Cengiz Under potrebbe vestire nella prossima stagione la maglia del Napoli. A rivelarlo alla stampa turca è Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir che nell'estate 2017 ha venduto il 23enne attacca ...Ingrassato e felice. Si presenta così Marco Cartasegna su Instagram dopo aver spento 30 candeline. L’ex tronista di Uomini e Donne rivela di avere oggi qualche chilo in più rispetto a quando partecipò ...