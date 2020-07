Spal-Roma, Bruno Peres show: 5-1 e doppietta (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una di quelle partite da segnare sul calendario. Lo farà probabilmente Bruno Peres che in Spal-Roma sfoggia forse la sua migliore partita da quando è in giallorosso. Dopo aver siglato il poker con un diagonale col destro, il laterale brasiliano si è fatto trovare pronto anche per il pokerissimo con un tiro a giro dalla sinistra che non ha lasciato scampo a Letica. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21:45 (CEST) ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #SPALRoma - OfficialASRoma : Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida… - riki_ferrante : È FINITA E HA SEGNATO #Zaniolo il 1-6 per la #Roma contro la #Spal partita piena di goal e hanno segnato praticamen… - ReteSport : Finisce qui! La #Roma distrugge la #Spal 6-1, grazie a una prestazione netta e decisa. I giallorossi si riappropriano del quinto posto. -