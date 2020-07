“Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi” attacca Salvini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mai come ora, pronto a combattere, nelle vesti di senatore della Lega, Matteo Salvini stamane è intervenuto a chiusura dell’intervento del premier: “Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi… Se noi abbiamo qualcosa da criticare, potremo criticarla in quest’aula visto che la cassa integrazione ancora non l’avete pagata? Possiamo, sottovoce?“. Salvini: “Non si può esprimere il proprio pensiero” Un intervento quello del leader del Carroccio, poi in realtà ‘attenzionato’ più per i feroci battibecchi seguiti, che per chissà quale frase imbarazzante. E dire che, la ... Leggi su italiasera

