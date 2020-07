Scontro fra chat: Slack accusa Microsoft di concorrenza sleale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Denunciata alla Commissione europea per abuso di posizione dominante la multinazionale cofondata da Bill Gates. "L’integrazione fra Teams e Office ci penalizza", sostiene l’azienda di Stewart Butterfield. E’ la riedizione dello Scontro sui browser di fine anni Novanta Leggi su repubblica

ivanscalfarotto : Eccoci sul Foglio Scalfarotto: 'Cari riformisti, perché buttare le vostre idee votando Emiliano?' La mia candidat… - repubblica : Scontro fra chat: Slack accusa Microsoft di concorrenza sleale - auro141414 : ma sta succedendo un altro scontro fra fandom? Di nuovo spagna contro italia... VERAMENTE? - andrea41183532 : RT @schnitzlerrr: Posso dire che questo scontro fratricida fra economisti sui social ha frantumato i coglioni? I parenti intervengano per r… - sandrogaggioli : RT @ivanscalfarotto: Eccoci sul Foglio Scalfarotto: 'Cari riformisti, perché buttare le vostre idee votando Emiliano?' La mia candidatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro fra

la Repubblica

Spiace ancora una volta dover smentire la narrazione massmediatica dominante, pronta ad assegnare il Pallone d’oro 2020 al premier Conte per l’accordo siglato in merito al Recovery Fund, dopo un aspro ...Accusa pesante da parte di Slack Technologies, produttrice dell’omonimo software di chat e collaborazione in ambito lavorativo, nei confronti di Microsoft. Ha infatti presentato una denuncia alla Comm ...