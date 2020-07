Ribery: «Mi piacerebbe regalare un trofeo alla Fiorentina. Ecco quando smetterò» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Franck Ribery ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’attaccante francese Franck Ribery ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’attacca»nte della Fiorentina. JUVE IN CHAMPIONS – «Se può vincerla? Non saprei, veramente. La Juve è una squadra molto forte ma in Europa non è mai facile, poi quest’anno ci sono ancora più incognite del solito. Ci sono squadre molto forti, come Real, City e ovviamente il Bayern». RONALDO – «Cosa mi colpisce? La grandissima fame. Ronaldo ha sempre voglia di migliorarsi, cerca sempre nuove sfide, non si accontenta mai, né in allenamento né in partita, è questo che fa la ... Leggi su calcionews24

