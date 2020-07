Recovery Fund, Gualtieri su La7: “Conte è stato decisivo in Ue. Nel prossimo dl incentivi per assunzioni e decontribuzioni” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Già lo sapevamo, perché abbiamo imparato ad apprezzarlo da tempo, ma il presidente Conte in Ue ha mostrato una tempra negoziale davvero notevole ed è stato decisivo in una serie di passaggi”. Sono le parole del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto a “In onda” (La7) in merito all’accordo europeo sul Recovery Fund. “Conte è stato decisivo – continua – per l’interesse dell’Italia, perché si è ridotta la quota di sovvenzioni e di trasferimenti a fondo perduto, ma l’Italia non ha perso nulla, cioè prende esattamente gli 82 miliardi che avrebbe preso con la proposta della Commissione. In più, l’Italia ha aumentato la parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano

