Rapporto Pmi, al Sud più di una su 4 a rischio default. Grassi: Ora spendere bene e velocemente i Fondi strutturali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Più di un’impresa su quattro a rischio default per gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19. E’ lo scenario più pessimistico previsto per il Sud dal nuovo Rapporto Regionale Pmi 2020, realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. La caduta dei ricavi e dei margini, i potenziali impatti sulla struttura finanziaria delle piccole e medie imprese avranno forti implicazioni sulla probabilità di default delle Pmi, con una quota di società a maggiore rischio di insolvenza che, secondo il Cerved Group Score, potrebbe aumentare dall’8,4% al 13,9%. In caso di recidive del contagio, la quota potrebbe arrivare al 18,8%. Per effetto di una maggiore fragilità del tessuto produttivo, il divario in ... Leggi su ildenaro

