Parma-Napoli, Gattuso pronto a tanti cambi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma-Napoli, Gattuso farà tanti cambi Gattuso pronto a cambiare di nuovo il Napoli, per la gara di stasera contro il Parma il tecnico azzurro farà … L'articolo Parma-Napoli, Gattuso pronto a tanti cambi proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

shootbets : @Ultrabetsocial Parma -Napoli Erman77 #ultrabet - BombeDiVlad : ???? FISCHIO D’INIZIO #NAPOLI - “Per dare continuità ai tre punti conquistati coi friulani, i ragazzi di #Gattuso sce… - rep_napoli : Il Napoli e il Bari a Parma: le due squadre della famiglia De Laurentiis insieme in ritiro [di MARCO AZZI] [aggiorn… - Salvatore99_ : #ParmaNapoli -Napoli: *oggi partita tranquilla* -Il Parma che deve riprendersi dagli scarsi risultati ottenuti rec… - leonedorobg : Anche questa sera doppio appuntamento con le emozioni del grande calcio ? Sul MAXISCHERMO del Leone d'Oro si cominc… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Matteo Politano si sta prendendo il Napoli. Conteso tra la Roma e gli azzurri, a gennaio l’esterno è giunto all’ombra del Vesuvio fornendo un’alternativa di tutto rispetto ai titolarissimi. Lo stop de ...Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere ...