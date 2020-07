Ooblets: Anteprima, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ci troviamo in un periodo di grandi uscite come The Last Of Us 2 e Ghost Of Tsushima, eppure nonostante i suddetti tripla A c’è sempre spazio per gli Indie come quello di cui vi parleremo quest’oggi. Il team di sviluppo che si cela dietro Ooblets ha deciso di pubblicarlo in anticipo nonostante sia ancora in lavorazione, per tanto il gioco sarà spesso soggetto ad aggiornamenti rivolti ad aggiungere nuovi contenuti e risolvere eventuali problemi. Ooblets è infatti acquistabile nell’Epic Games Store e su Xbox One in Game Preview come Accesso Anticipato, per cui quest’oggi vi proporremmo l’Anteprima invece della Recensione, di conseguenza priva di voti. Ooblets Anteprima Ooblets strizza l’occhio a differenti generi come ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : Ooblets Anteprima Ooblets: Anteprima, Gameplay Trailer e Screenshot GamerBrain.net Ooblets: Anteprima, Gameplay Trailer e Screenshot

Ci troviamo in un periodo di grandi uscite come The Last Of Us 2 e Ghost Of Tsushima, eppure nonostante i suddetti tripla A c’è sempre spazio per gli Indie come quello di cui vi parleremo quest’oggi.

Ci troviamo in un periodo di grandi uscite come The Last Of Us 2 e Ghost Of Tsushima, eppure nonostante i suddetti tripla A c’è sempre spazio per gli Indie come quello di cui vi parleremo quest’oggi.