OnePlus lancia Nord e dà l'assalto agli smartphone di fascia media (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il mercato degli smartphone sa essere bizzarro. È dominato da variabili controllabili – basti pensare all'impatto che il bando all'uso dei servizi di Google ha avuto sulle vendite di Huawei e a come questo stia portando alla creazione di un terzo ecosistema accanto a quello di Apple e Android – e da fattori psicologici totalmente imprevedibili. O forse immaginabili nella mente di qualche visionario del marketing, come quello che ormai sette anni fa si inventò un sistema per il quale migliaia di persone facevano quasi a botte per aggiudicarsi un telefono di cui non si sapeva praticamente niente. Il mercato degli smartphone sa mitizzare un marchio come OnePlus – per l'appunto quelli che riuscivano a vendere a scatola chiusa telefoni di cui non si sapeva nulla – e poi accantonarli, renderli obsoleti, ... Leggi su agi

zazoomblog : OnePlus lancia Nord e dà lassalto agli smartphone di fascia media - #OnePlus #lancia - Nova24Tec : Doppio squillo di OnePlus: ecco Nord e i primi Buds La casa cinese presenta uno smartphone che ritorna alle origini… - lucatremolada : Doppio squillo di OnePlus: ecco Nord e i primi Buds La casa cinese presenta uno smartphone che ritorna alle origini… - notebookitalia : OnePlus lancia i suoi primi auricolari true-wireless, OnePlus Buds, dotati di ricarica rapida Warp Charge, Bass Boo… - SimoneCosimi : #OnePlus lancia il suo primo smartphone 'economico' - -