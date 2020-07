Omicidio Chiara Poggi parla l’avvocato: ”Alberto Stasi si rassegni deve rimanere in carcere” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nuovi elementi, mai valutati prima, potrebbero far escludere la responsabilità di Alberto Stasi, 37 anni, condannato in via definita nel 2015 per aver ucciso l’allora fidanzata ventiseienne Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, nella sua villa di famiglia, a Garlasco, in provincia di Pavia, morta a seguito di colpi infetti con un oggetto contundente, tipo martello, ma mai identificato, e condurre quindi alla revisione del processo che lo ha condannato per Omicidio volontario. Stasi si è sempre diChiarato innocente: fu assolto nella sentenza di primo grado ma condannato nei gradi successivi fino alla Cassazione, a 16 anni di carcere che l’ex studente della Bocconi e poi commercialista, sta scontando nel carcere di Bollate, dove lavora come centralinista. «Le ... Leggi su aciclico

