Nocera Inferiore, il sindaco sollecita controlli per disciplinare la ‘movida’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nocera Inferiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, a seguito dei ripetuti episodi di violazione delle Ordinanze vigenti sia sindacali che regionali da parte di alcune attività locali, protagoniste della movida, ha inoltrato una nota al locale Comando dei Carabinieri, al Commissariato di Polizia Locale di Nocera Inferiore, alla sede cittadina della Procura della Repubblica, oltre che al Comandante della Polizia Locale Forgione e al funzionario SUAP dell’ Ente. Gli episodi di violazione registrati nei giorni scorsi hanno riguardato non solo il mancato rispetto del disciplinare che regola le normative anticontagio per le pubbliche attività ma anche l’occupazione del ... Leggi su anteprima24

