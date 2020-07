Milano: Pizzul (Pd), 'strumentale audizione Consiglio Lombardia su tangenti Atm' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - I consiglieri del Pd in regione Lombardia non parteciperanno domani alle audizioni in commissione Territorio e Trasporti del Consiglio regionale dei vertici di Atm, dell'amministrazione comunale di Milano e dell'agenzia del Tpl di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia chiesti dagli esponenti della Lega sul caso di corruzione che ha visto coinvolto un dirigente dell'azienda. Lo rende noto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul. "La richiesta della Lega -spiega Pizzul- è fatta in spregio a qualsiasi rispetto istituzionale e non merita la nostra partecipazione". Per Pizzul "non si possono trasformare le commissioni in tribunali politici contro le ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Milano Pizzul Milano: Pizzul (Pd), 'strumentale audizione Consiglio Lombardia su tangenti Atm' LiberoQuotidiano.it Donazioni, Sacco e Bergamo al top. Scontro Pd-Regione sull’utilizzo

Su quasi 205 milioni di euro di donazioni ricevute dalla sanità lombarda da parte di singoli cittadini, aziende, associazioni durante l’emergenza Covid, più di un settimo (30milioni 292.662 euro) è ar ...

Donazioni e donatori, attacco del Pd: "Dove sono finiti i soldi?"

Alla fine la questione è tutta politica. Il Pd regionale con Carmela Rozza, Fabio Pizzul e Carlo Borghetti convoca una conferenza stampa per denunciare tre fatti distinti. Il primo. "Regione Lombardia ...

Su quasi 205 milioni di euro di donazioni ricevute dalla sanità lombarda da parte di singoli cittadini, aziende, associazioni durante l’emergenza Covid, più di un settimo (30milioni 292.662 euro) è ar ...Alla fine la questione è tutta politica. Il Pd regionale con Carmela Rozza, Fabio Pizzul e Carlo Borghetti convoca una conferenza stampa per denunciare tre fatti distinti. Il primo. "Regione Lombardia ...