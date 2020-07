Meteo ROMA: CALDO all'apice, da venerdì temperature in calo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Meteo su ROMA sarà all'insegna del CALDO mercoledì e giovedì, con afa in aumento. A seguire, interverranno masse d'aria un po' più fresche che porteranno un lieve calo termico. Mercoledì 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 35°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Giovedì 23: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 35°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. venerdì 24: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in ... Leggi su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - Roma : Cielo sereno per l'intera giornata.Temperature attese: 23°/34°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 21-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - CinqueNews : Meteo Roma, ecco cosa cambia. Le previsioni nel dettaglio - quartomiglio : ONDATA DI CALORE: stato di PRE-ALLERTA per il Lazio -