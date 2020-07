Lazio-Cagliari (23 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 23 luglio 2020) La Lazio, sconfitta ma generosa lunedì allo Stadium dalla Juve, adesso ha come unico obiettivo sigillare il quarto posto e la partecipazione alla Champions League che sarebbe matematica con una vittoria. All’Olimpico arriva il Cagliari che nonostante il pareggio contro il Sassuolo ha dimostrato di essere una squadra con poche motivazioni e poche soluzioni offensive … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

