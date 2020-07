La Consulta non decide sul dl antiscarcerazioni: atti restituiti al giudice (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nessuna decisione sul decreto antiscarcerazioni. La Consulta ha restituito gli atti al magistrato di sorveglianza che aveva le aveva chiesto di valutare se il decreto voluto da Bonafede fosse o meno conforme alla Costituzione. La norma in questione era stata introdotta dopo che molti detenuti erano usciti dal carcere durante l’emergenza Covid, per motivi di salute. Per scontare una (breve) parte della pena a casa. Nel decreto in questione - arrivato dopo polemiche e clamori dovuti alle scarcerazioni di alcuni condannati per mafia - si disponeva la necessità di rivedere ogni 15 giorni se c’era o no la necessità di far trascorrere al destinatario del provvedimento ancora un breve periodo di detenzione domiciliare.Ma perché la Corte non si è pronunciata? Perché successivamente il decreto ... Leggi su huffingtonpost

Codogno (Lodi), 22 luglio 2020 - «Mi ha sicuramente salvato la vita. Ha capito subito che avevo un focolaio di polmonite in atto. E non mi ha lasciata sola". Gaetana Bruschi, 70 anni sale le scale del ...

