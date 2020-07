Kanye West esagera, Kim Kardashian non ne può più: imminente divorzio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kanye West e Kim Kardashian sarebbero a un passo dal divorzio. Tra tweet esagerati e comizi deliranti, tra rapper e showgirl si va verso la separazione Sono ormai diversi giorni che Kanye West, nel bel mezzo della campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane, continua a divulgare informazioni personali che minano il matrimonio con Kim Kardashian e fanno pensare a un imminente divorzio. Solo poco tempo fa il rapper statunitense aveva accusato su twitter la moglie (per poi cancellare il post) di volerlo fare “rinchiudere” in una clinica. Altre dichiarazioni, come quando in un post si chiedeva se fosse ancora il caso di candidarsi, erano state pubblicate per poi essere cancellate, così ... Leggi su bloglive

