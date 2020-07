In arrivo anche le “tasse” europee! Un altro regaletto del Recovery Fund di Conte (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Recovery Fund di Conte, insieme ai tanti problemi che creerà all’Italia, ci porta in dote anche un nuovo pacchetto di tasse. Con una novità, però. Non saranno tasse qualsiasi, ma saranno tasse europee! Che fortuna, non vedevamo l’ora. Come se non bastavano quelle già abbiamo… Queste tasse nuove di zecca, dovrebbero servire per finanziare il programma di aiuti europeo concordato da Conte&Co.. Serviranno soldi per ripagare i prestiti e pagare gli interessi, e quindi ecco qua che ad aprire il portafoglio saranno di nuovo i cittadini italiani. La Commissione UE, infatti, si doterà di risorse proprie aggiuntive. E cosa farà se non effettuare nuovi prelievi? Prelievi che verranno dalle tasche dei cittadini, ovvio. Come ... Leggi su ilparagone

