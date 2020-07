Il Recovery Fund delle incertezze: ora l’insidia sono i parlamenti nazionali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Accolto dai festeggiamenti sfrenati del governo e dalle perplessità di tanti economisti, il Recovery Fund è stato alla fine approvato, dopo un braccio di forza durato 4 giorni e che ha portato all’Italia un bottino in realtà piuttosto misero. E non pochi interrogativi su un futuro ancora non del tutto definito. Gli ostacoli all’orizzonte non sono ancora spariti e prenderanno la forma innanzitutto del Parlamento Europeo, dove la battaglia per un bilancio considerato troppo povero (1.074 miliardi) è già iniziata. Non bastasse, toccherà poi ai vari parlamenti nazionali ratificare l’accordo raggiunto in sede di Consiglio Europeo: passaggio tutt’altro che scontato, con il rischio di qualche spiacevole sorpresa dietro l’angolo. Dovesse ... Leggi su ilparagone

