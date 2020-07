Il principe George compie 7 anni e si prepara già al trono (Di mercoledì 22 luglio 2020) George di Cambridge, il piccolo principe compie 7 anni sfoglia la gallery I compleanni della sorella Charlotte – 5 anni lo scorso maggio – e del fratellino Louis – 2 anni ad aprile – sono stati festeggiati in isolamento e George di Cambridge sa che, in tempi di coronavirus, non potrà aspettarsi una festa in giardino con tutti i suoi amichetti. E come nel caso di tutti gli altri Royal, inclusa la bisnonna Elisabetta, anche il terzo in linea di successione al ... Leggi su iodonna

Il mondo continua a chiamarlo «baby George» ma ormai il principino, primogenito di Kate Middleton e William d’Inghilterra ha sette anni e sta diventando grande. Lo dimostrano le ultime foto diffuse da ...

Divertimento in famiglia Baby George ha visitato la mostra "Sensational Butterflies" al Natural History Museum di Londra per il suo primo compleanno. Moneta Principe George Per celebrare la sua ...

