Il Napoli «resuscita» il Parma e perde 2-1 nel match dei rigori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma e Napoli giocano il match delle 19.30 per la 35esima giornata di campionato. Gli emiliani vengono dall'ennesima delusione di questo periodo, il 2-3 casalingo subito in rimonta per mano... Leggi su ilmattino

MartyCippy : Mi mancava il gol del solito morto che resuscita contro il Napoli #BolognaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli resuscita Il Napoli «resuscita» il Parma e perde 2-1 nel match dei rigori Il Mattino Il Napoli «resuscita» il Parma e perde 2-1 nel match dei rigori

Parma e Napoli giocano il match delle 19.30 per la 35esima giornata di campionato. Gli emiliani vengono dall'ennesima delusione di questo periodo, il 2-3 casalingo subito in rimonta per mano della Sam ...

Ntf20, a Capodimonte “La nostra unica fede” con Lino Musella (VIDEO)

la possibilità di adoperare il calcio per sondare il sacro che il teatro consente di resuscitare. La nostra unica fede di Gennaro Ascione con Lino Musella e le musiche di Marco Vidino, in scena a ...

Parma e Napoli giocano il match delle 19.30 per la 35esima giornata di campionato. Gli emiliani vengono dall'ennesima delusione di questo periodo, il 2-3 casalingo subito in rimonta per mano della Sam ...la possibilità di adoperare il calcio per sondare il sacro che il teatro consente di resuscitare. La nostra unica fede di Gennaro Ascione con Lino Musella e le musiche di Marco Vidino, in scena a ...